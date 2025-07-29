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Сильные ливни пройдут во вторник на Южном Урале

Во вторник, 29 июля, в Челябинской области будет облачно, в большинстве районов дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, утром в отдельных районах туманы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Сейчас в Ричмонде: +27° 0 м/с 84% 759 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем в северной половине составит от +18 до +23 градусов, в южной — от +22 до +27. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14, при грозах локально до 25.

В Челябинске сегодня облачно, дождь, возможна гроза, утром местами туман. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 29 июля, у Алевтины (Валентины), Афиногена, Иакова, Иоанна, Иулии, Матроны, Павла, Петра, Феодора.

Между прочим, 29 июля 2025 года отмечают Финогеев день. Согласно народным приметам, сегодня не следует браться за уборку. Дело в том, что вместе с пылью и грязью из дома можно вымести достаток и взаимопонимание.