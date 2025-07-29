Сильные ливни пройдут во вторник на Южном Урале

Температура воздуха днем в северной половине составит от +18 до +23 градусов, в южной — от +22 до +27. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14, при грозах локально до 25.
В Челябинске сегодня облачно, дождь, возможна гроза, утром местами туман. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 29 июля, у Алевтины (Валентины), Афиногена, Иакова, Иоанна, Иулии, Матроны, Павла, Петра, Феодора.
Между прочим, 29 июля 2025 года отмечают Финогеев день. Согласно народным приметам, сегодня не следует браться за уборку. Дело в том, что вместе с пылью и грязью из дома можно вымести достаток и взаимопонимание.