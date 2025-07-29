Репера Гуфа внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) включён в список лиц, которых украинские власти считают представляющими угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствуют документы профильного ведомства, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
В официальном перечне указано имя артиста: «Долматов Алексей Сергеевич», что подтверждает его внесение в реестр нежелательных для Украины персон.
Кроме того, имя Гуфа появилось в базе данных скандально известного сайта «Миротворец». Там утверждается, что музыкант якобы проводил «незаконные гастроли» в Крыму и «намеренно нарушал государственную границу Украины» в районе Донбасса.
Ранее служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Олега Газманова. В материалах СБУ сказано, что Газманов оказался в «розыске» с марта 2022 года.