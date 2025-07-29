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Репера Гуфа внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Рэпер также появился в базе данных скандально известного сайта «Миротворец».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) включён в список лиц, которых украинские власти считают представляющими угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствуют документы профильного ведомства, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

В официальном перечне указано имя артиста: «Долматов Алексей Сергеевич», что подтверждает его внесение в реестр нежелательных для Украины персон.

Кроме того, имя Гуфа появилось в базе данных скандально известного сайта «Миротворец». Там утверждается, что музыкант якобы проводил «незаконные гастроли» в Крыму и «намеренно нарушал государственную границу Украины» в районе Донбасса.

Ранее служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Олега Газманова. В материалах СБУ сказано, что Газманов оказался в «розыске» с марта 2022 года.