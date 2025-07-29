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В Новосибирске окончательно отказали в УДО экс-сотруднику Минобороны, осуждённому за взятку

Суд отказал в УДО экс-представителю минобороны в Новосибирске.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik


Новосибирский областной суд оставил в силе отказ в условно-досрочном освобождении бывшему начальнику представительства минобороны. Ранее аналогичное решение вынес Октябрьский районный суд.

Известно, что мужчину осудили в 2021 году на 5 лет колонии строгого режима за получение взятки от директора АО «НИИ электронных приборов». За подпись документов с завышенной стоимостью продукции минобороны был нанесён ущерб свыше 60 млн рублей.

Суд признал отказ в УДО законным.

Напомним, что силовики задержали 28 человек на пляже в Новосибирске.