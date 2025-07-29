В российском регионе запретили кормить бродячих собак

Ранее против данного законопроекта выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, такая традиция в Санкт-Петербурге существует с времен блокады, когда кошки спасали город от крыс. Он также отметил, что подобные инициативы уже предпринимались в других регионах, но часто оказываются труднореализуемыми, поскольку сложно застать людей во время кормления животных. Он подчеркнул важность кошек для борьбы с крысами и упомянул, что многие жители Петербурга поддерживают бездомных животных, ставя для них еду и воду, передает деловое издание «Взгляд».