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Мошенники запутали отпускников фальшивыми сайтами

Участились случаи, когда мошенники подделывают сайты авиакомпаний и туроператоров. Об этом сообщила руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Мошенники могут имитировать сайты авиакомпаний, отелей и детских лагерей, сообщила Михайлова.

Участились случаи, когда мошенники подделывают сайты авиакомпаний и туроператоров. Об этом сообщила руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова.

«Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что мошенники уже рассылали фальшивые предложения в апреле от имени авиакомпании «Аэрофлот», после чего похищали персональные и платежные данные. Та же схема мошенничества работает и с детскими лагерями и отелями.

Ранее в России фиксировались новые схемы мошенничества, связанные с поиском работы: аферисты рассылали зараженные файлы под видом тестовых заданий и приглашали на фейковые онлайн-собеседования, чтобы похитить личные данные. Эксперты также предупреждали о росте случаев обмана с использованием поддельных сайтов логистических компаний и авиаперевозчиков, когда мошенники под разными предлогами получали доступ к ресурсам пользователей.