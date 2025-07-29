Мошенники запутали отпускников фальшивыми сайтами

«Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров», — заявила Михайлова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что мошенники уже рассылали фальшивые предложения в апреле от имени авиакомпании «Аэрофлот», после чего похищали персональные и платежные данные. Та же схема мошенничества работает и с детскими лагерями и отелями.