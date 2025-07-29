Новый штраф ввели для приморцев

Документ вносит изменения в региональный порядок по предупреждению угрозы со стороны животных без владельцев. Так, подкармливать бездомных собак запрещено в местах массового пребывания людей: у больниц, аптек, школ и детсадов, торговых и культурных учреждений, на остановках, детских и спортивных площадках, а также на придомовых территориях и возле мусорных контейнеров. Запрет распространяется не только на кормление с рук, но и на оставление еды или отходов, которые могут привлечь животных.
Специалисты подчеркивают, что цель ограничений — это снизить вероятность формирования агрессивных стай и обеспечить безопасность граждан. Особенно важно это вблизи социальных объектов, где находятся дети, пожилые люди и другие уязвимые категории.
Контроль за исполнением постановления возложен на административные комиссии муниципалитетов. Размер штрафов пока не определен. Закон планируется принять на ближайшем заседании Законодательного собрания края.