Новый штраф ввели для приморцев

Документ вносит изменения в региональный порядок по предупреждению угрозы со стороны животных без владельцев. Так, подкармливать бездомных собак запрещено в местах массового пребывания людей: у больниц, аптек, школ и детсадов, торговых и культурных учреждений, на остановках, детских и спортивных площадках, а также на придомовых территориях и возле мусорных контейнеров. Запрет распространяется не только на кормление с рук, но и на оставление еды или отходов, которые могут привлечь животных.