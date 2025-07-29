Президент Российской Федерации Владимир Путин «ударил по зубам» ФРГ на фоне провокации со стороны Берлина, пишет Sohu.
В материале китайского издания подчёркивается, что удар оказался болезненным.
В публикации сказано, что при канцлере ФРГ Фридрихе Мерце немецкая сторона начала ужесточать антироссийскую риторику. Берлин стал едва ли не главным противником РФ, отобрав данную роль у Соединённых Штатов.
Журналисты из КНР напомнили, что ФРГ призывает другие европейские государства активнее вводить санкции в отношении Российской Федерации. Кроме того, немецкая сторона стремится быстрее передавать Украине вооружение. При этом провокации не удались.
Авторы материала подчеркнули, что недавно военнослужащие РФ ликвидировали несколько пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. По их мнению, около установок находились специалисты из ФРГ.
Ранее сообщалось, что ФРГ передала украинской стороне три зенитных ракетных комплекса Patriot и в настоящее время обсуждает с Соединёнными Штатами вопрос дальнейших поставок и восполнения своих арсеналов.