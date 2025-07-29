В ГД приготовили весомый подарок для родителей школьников

По его словам, в некоторых субъектах действует исключительно федеральное универсальное пособие. Его размер привязан к доходам и имуществу семьи. Депутат считает, что нужно выбрать более целостный и системный подход к выплатам. Это позволит обеспечить базовой суммой больше нуждающихся семей вне зависимости от региона проживания, уверен Гаврилов.