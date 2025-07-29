В ГД приготовили весомый подарок для родителей школьников

Выплаты на сборы детей к школе предложили сделать общими для всех регионов.
Школьную выплату семьям с детьми нужно сделать федеральной и внедрить ее на территории всех регионов России. С такой идеей выступил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
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«Где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — отметил Гаврилов.
По его словам, в некоторых субъектах действует исключительно федеральное универсальное пособие. Его размер привязан к доходам и имуществу семьи. Депутат считает, что нужно выбрать более целостный и системный подход к выплатам. Это позволит обеспечить базовой суммой больше нуждающихся семей вне зависимости от региона проживания, уверен Гаврилов.
Ранее депутаты Государственной Думы, представляющие различные фракции, подготовили законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты родителям в преддверии нового учебного года. Они предложили выплачивать семьям выплату в размере прожиточного минимума на каждого школьника.