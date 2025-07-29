Новосибирцы обсуждают массовую гибель голубей в Калининском районе

В Калининском районе Новосибирска горожане заметили массовую гибель голубей. Об этом сообщили участники паблика «Калининский район» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, на улице Курчатова, в районе дома № 11 и у фонтана, лежат десятки мёртвых птиц.
Один из жителей рассказал, что такая ситуация повторяется не в первый раз. Особенно часто это происходит летом, когда появляется молодняк и популяция голубей увеличивается. Люди предполагают, что птиц могли отравить.
«Жара, трупики начнут разлагаться, а убирать некому, как всегда. Около Курчатова, 11, только семь штук в одном месте лежит. Прохожая сказала, что у дома, где фонтан на Курчатова, пачками лежат трупы голубей», — написал автор поста.
Местные жители беспокоятся не только из-за неприятного запаха и антисанитарии, но и из-за возможной угрозы здоровью. В жару разложение идёт быстрее, и бактерии попадают в воздух. К тому же голуби могут быть переносчиками опасных инфекций — таких как орнитоз, сальмонеллёз, токсоплазмоз.