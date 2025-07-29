Крысиное нашествие обрушилось на богатый пригород Нью-Йорка

В престижном пригороде Нью-Йорка — Хантингтоне — разразилась настоящая крысиная эпидемия.
Как сообщает New York Post, средний доход семей в этом районе вырос на 22,8%, что привлекло нежелательных пушистых обитателей. Толпы крыс заполонили центр Хантингтона, пугая даже посетителей местных ресторанов.
«Клиенты приходят пообедать в наш внутренний дворик и видят, как по улице бегают мелкие грызуны. Было бы здорово, если бы они исчезли», — рассказала News 12 менеджер одного из кафе.
Власти города отметили, что если очаг заражения находится на частной собственности, то ответственность за борьбу с грызунами ложится на владельцев недвижимости.
Ранее в европейском городе решили привлечь армию для борьбы с крысиным беспределом.