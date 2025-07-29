Кнайсль: «Ультиматум Трампа» станет катализатором изменений внутри Украины

По ее мнению, эти изменения затронут не отношения между Москвой и Киевом, а будут связаны с необходимостью определения дальнейшей политики украинских властей, особенно в контексте ограничения независимости антикоррупционных органов и приближающегося завершения президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.