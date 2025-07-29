Кнайсль: «Ультиматум Трампа» станет катализатором изменений внутри Украины

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что до окончания срока «ультиматума» президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине внутри страны могут произойти изменения.
По ее мнению, эти изменения затронут не отношения между Москвой и Киевом, а будут связаны с необходимостью определения дальнейшей политики украинских властей, особенно в контексте ограничения независимости антикоррупционных органов и приближающегося завершения президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
— Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов и так далее, — заявила политик в беседе с ТАСС.
Кнайсль подчеркнула, что это будет внутреннее украинское решение, касающееся будущего политического курса и урегулирования ситуации в парламенте.
Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о том, что намерен сократить 50-дневный срок, который отвел на достижение мира между Россией и Украиной.
СМИ сообщили, что изначальный ультиматум Трампа стал подарком для российского президента Владимира Путина. Кроме того, появилась информация, что американский президент в ходе телефонного разговора призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перейти в наступление против России.