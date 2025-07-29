В РФ перестали давать выплаты фейковым женам бойцов СВО

В суде Соколова возражала против доводов прокуратуры и настаивала, что намеревалась создать семью. Она заявила, что была знакома с Хандожко давно и у них были чувства, однако совместного хозяйства они не вели, с родственниками и детьми Хандожко не знакомила, на проводы не приходила и в госпиталь его не навещала. Свидетели также рассказали, что женщина проживает с отцом своих детей.