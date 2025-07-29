В РФ перестали давать выплаты фейковым женам бойцов СВО

Теперь выплат не будет, если брак заключен накануне отправки на СВО.
Красногорский районный суд Брянской области признал недействительным брак между Еленой Соколовой и погибшим участником СВО Сергеем Хандожко. Решение было принято по иску прокуратуры, которая посчитала, что регистрация брака была направлена не на создание семьи, а на получение материальной выгоды супругой.
В ходе разбирательства суд установил, что Сергей Хандожко зарегистрировал брак с Соколовой на следующий день после заключения контракта с Министерством обороны. Брак был оформлен в октябре 2023 года, а уже через полгода после этого Хандожко погиб в ходе боевых действий. После смерти супруга Соколова подала заявление на получение единовременной выплаты в военный комиссариат. «Количество таких исков может увеличиться», — передает слова партнера юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полины Лактионовой издание «Ведомости».
В суде Соколова возражала против доводов прокуратуры и настаивала, что намеревалась создать семью. Она заявила, что была знакома с Хандожко давно и у них были чувства, однако совместного хозяйства они не вели, с родственниками и детьми Хандожко не знакомила, на проводы не приходила и в госпиталь его не навещала. Свидетели также рассказали, что женщина проживает с отцом своих детей.
Юрист Алина Лактионова считает, что признание брака недействительным по мотивам фиктивности — редкая практика. По ее словам, суды внимательно изучают детали отношений супругов, а подать такой иск могут лишь добросовестный супруг или прокурор, что подчеркивает особый характер подобных споров.
Ранее в Рязани завершился резонансный конфликт, начавшийся в апреле, связанный с бывшей супругой Георгия Костырко — бойца с позывным «Варяг», принимавшего участие в операции «Труба» и освобождении Курской области и погибшего при исполнении служебных обязанностей. Суд вынес решение отказать женщине в получении выплат, поскольку после смерти мужа она уехала за границу с новым спутником жизни.