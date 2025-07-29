В Совфеде раскрыли категорию россиян, которой повысят пенсию в августе

Ранее в Социальном фонде России поясняли, что с 1 августа перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров проводится автоматически, без необходимости подавать заявление. Надбавка зависит от уплаченных работодателем страховых взносов и стоимости пенсионного коэффициента, при этом максимальная прибавка может составить три коэффициента. Августовское повышение также затрагивает пенсионеров старше 80 лет, инвалидов первой группы, а также некоторых работников льготных категорий.