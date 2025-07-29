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В Совфеде раскрыли категорию россиян, которой повысят пенсию в августе

С 1 августа работающие пенсионеры получат повышение пенсий. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина. Как отметила сенатор, размер надбавки будет определяться в индивидуальном порядке.

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Прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов.

С 1 августа работающие пенсионеры получат повышение пенсий. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина. Как отметила сенатор, размер надбавки будет определяться в индивидуальном порядке.

«С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров», — рассказала Косихина. Ее слова передает агентство ТАСС.

Сенатор пояснила, что размер выплаты будет установлен в зависимости от уровня заработной платы и количества пенсионных коэффициентов каждого получателя.

Ранее в Социальном фонде России поясняли, что с 1 августа перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров проводится автоматически, без необходимости подавать заявление. Надбавка зависит от уплаченных работодателем страховых взносов и стоимости пенсионного коэффициента, при этом максимальная прибавка может составить три коэффициента. Августовское повышение также затрагивает пенсионеров старше 80 лет, инвалидов первой группы, а также некоторых работников льготных категорий.