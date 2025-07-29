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Военкор Гавриш: около 5 тысяч жителей Покровска не выехали до прихода ВС РФ

Людей в Красноармейске остается много, несмотря на все попытки украинских властей их оттуда вывезти, отметил военкор.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Красноармейске (Покровске) по разным оценкам остается 4−5 тысяч мирных граждан, сообщил aif.ru военный корреспондент Алексей Гавриш.

«Людей в Красноармейске остается много, несмотря на все попытки украинских властей их оттуда вывезти. Мирные граждане понимают, что чем больше их останется в городе, тем больше вероятность, что населенный пункт не так сильно пострадает и в будущем будет восстановлен», — сказал Гавриш.

По его словам, все мирные жители Красноармейска также прекрасно понимают, что город в любом случае перейдет под контроль ВС РФ.

«Других вариантов нет, Красноармейск будет освобожден. Кто мог выехать — несомненно, выехали… Многих ВСУ заставляли насильно выезжать, особенно это касается семей с маленькими детьми, это касается стариков. В принципе, везде, во всех прифронтовых городах так происходит со стороны Украины. Но уверен, что людей в городе еще остается немало. По разным оценкам, от 4 до 5 тысяч», — подытожил Гавриш.

Ранее военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал, как российские бойцы освобождают Красноармейск.

Напомним, военкоры сообщали, что российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах. Уточнялось, что речь идет о Красноармейске, Купянске и Степногорске.

Также отмечалось, что Красноармейск фактически взят в оперативное окружение — физически кольцо еще не сформировано, однако район боев уже изолируется огнем. Следующим шагом станут удары по узлам обороны внутри города и путям отхода.