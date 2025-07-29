Военкор Гавриш: около 5 тысяч жителей Покровска не выехали до прихода ВС РФ

«Других вариантов нет, Красноармейск будет освобожден. Кто мог выехать — несомненно, выехали… Многих ВСУ заставляли насильно выезжать, особенно это касается семей с маленькими детьми, это касается стариков. В принципе, везде, во всех прифронтовых городах так происходит со стороны Украины. Но уверен, что людей в городе еще остается немало. По разным оценкам, от 4 до 5 тысяч», — подытожил Гавриш.