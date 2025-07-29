Скончался опытный преподаватель омского колледжа

В официальной публикации отмечается, что почивший отдал педагогической стезе свыше полувека, в том числе 31 год преподавал в Омском техникуме железнодорожного транспорта. Инженер путей сообщения — электромеханик по образованию, Борис Южаков знакомил студентов с особенностями электрификации железнодорожного транспорта, в том числе руководил учебной практикой по нескольким соответствующим дисциплинам, в том числе по техническому обслуживанию оборудования электрических подстанций и сетей.