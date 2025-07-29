Скончался опытный преподаватель омского колледжа

Вечером понедельника, 28 июля 2025 года, представители Омского техникума железнодорожного транспорта сообщили о тяжелой утрате: в возрасте 77 лет не стало опытного преподавателя, отдавшего учреждению не один десяток жизни, Бориса Южакова.
В официальной публикации отмечается, что почивший отдал педагогической стезе свыше полувека, в том числе 31 год преподавал в Омском техникуме железнодорожного транспорта. Инженер путей сообщения — электромеханик по образованию, Борис Южаков знакомил студентов с особенностями электрификации железнодорожного транспорта, в том числе руководил учебной практикой по нескольким соответствующим дисциплинам, в том числе по техническому обслуживанию оборудования электрических подстанций и сетей.
Помимо собственно преподавательской деятельности, опытный специалист подготовил к публикации ряд учебников и учебных пособий. Например, в 2004 году издан учебник «Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения: учебник для техникумов и колледжей ж. -д. транспорта».
Уточняется, что в последний путь Бориса Григорьевича Южакова проведут во вторник, 29 июля 2025 года. Прощание состоится в ритуальном зале больницы «РЖД-Медицина» по адресу Карбышева, 41/4а, начало в 11:00.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Бориса Григорьевича Южакова.