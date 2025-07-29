Выжившие члены экипажа потопленного хуситами сухогруза поделились деталями спасения

Йеменские хуситы потопили греческий сухогруз Eternity C. Среди членов экипажа значится, в том числе, российский моряк. Он, наконец, вышел на связь. Видео с моряком Алексеем Галактионовым опубликовали хуситы, которым удалось спасти некоторых членов экипажа после атаки.
Моряк лишился конечности. Ее ампутировали из-за серьезных ранений. По словам моряка, Йемен подавал предупреждающий сигнал перед атакой. Однако, заявил Алексей Галактионов, капитан сухогруза не отреагировал на сообщение.
«Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться, потому что эта ситуация в секторе Газа должна завершиться», — добавил моряк.
Россиянин отметил, что капитан не должен был отправлять судно в зону высокого риска. Помимо прочего, указал моряк, он должен был спросить о желании экипажа отправиться в опасный регион.
О спасении высказался также один из членов бригады. Он сообщил, что хуситы предоставили пострадавшим жилье и всё необходимое. Он также добавил, что йеменцы обеспечивают безопасность экипажа.
«Они дают нам все необходимое. Они заботятся о нас», — поделился другой моряк.
С сухогруза удалось эвакуировать двух раненых. Еще трое членов экипажа скончались. Само судно оказалось сильно повреждено. Сейчас оно стоит в Красном море. Военно-морские силы Евросоюза, действующие на Ближнем Востоке, подтвердили факт нападения и наличие жертв. Атака на сухогруз, по имеющимся данным, продолжалась примерно пару часов.
Тремя неделями ранее Израиль начал военную операцию против йеменских хуситов. ВВС нанесли удары по портам и электростанциям. Атака совершена, в том числе, на судно Galaxy Leader, захваченное хуситами. Удары затронули порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. Всего израильская авиация нанесла не менее 20 ударов.
За день до начала операции в ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена. Для обеспечения безопасности населения в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога. Она действовала «в соответствии с протоколом».