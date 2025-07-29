Маскируются по-летнему: вот что имитируют сайты мошенников с июня по август

Накануне сезона летних отпусков и в сам сезон мошенники меняют специализацию, маскируя фишинговые сайты под ресурсы наиболее востребованных с июня по август компаний и организаций. Речь идет об авиакомпаниях, туроператорах и детских лагерях, информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя группы защиты бренда Angara Security Марию Михайлову.