Маскируются по-летнему: вот что имитируют сайты мошенников с июня по август

Накануне сезона летних отпусков и в сам сезон мошенники меняют специализацию, маскируя фишинговые сайты под ресурсы наиболее востребованных с июня по август компаний и организаций. Речь идет об авиакомпаниях, туроператорах и детских лагерях, информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя группы защиты бренда Angara Security Марию Михайлову.
Михайлова рассказала, что весной аферисты уже рассылали фейковые предложения якобы от имени «Аэрофлота», при этом жертв просили заполнить анкету или присоединиться к видеоконференции, таким образом похищая персональные данные.
Фишинговый сайт может также имитировать настоящий или несуществующий детский лагерь, базу отдыха или туристический объект. Кроме того, аферисты продают фальшивые билеты на фестивали и концерты, причём иногда под видом электронных билетов жертва получает вредоносные программы.
Как аферисты притворяются сотрудниками Соцфонда, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах с участием детей.
Кроме того, мошенники начали использовать темную магию для «открытия финансовых потоков».