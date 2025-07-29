Стоит ли использовать соду против мучнистой росы: агроном дала ответ

Мучнистая роса — настоящая угроза для садовых растений. Многие дачники спешат применять проверенные народные средства. Одним из таких средств является сода. Агроном Светлана Михайлова предупредила KP.RU, что она может нанести вред растениям.
— С точки зрения химии, сода — это соль. И как любая соль она может уничтожить патогены. Если ей очень щедро посыпать растения — она приведет к обезвоживанию клеток гриба. Но при этом она убьет сами растения и засолит почву. А небольших концентрациях она бесполезна, — объяснила агроном.
По словам Михайловой, сода может быть опасна, так как она нарушает баланс питательных веществ в почве и может ухудшить здоровье растений. Вместо этого она рекомендует использовать специализированные препараты, которые безопасны для растений и эффективно борются с мучнистой росой.
— Важно правильно их подобрать. В первую очередь стоит обращать внимание, для каких культур они предназначены. Например, есть препараты, которые рекомендованы только в теплице, но не в открытом грунте, — подчеркнула специалист.