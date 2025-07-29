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Стоит ли использовать соду против мучнистой росы: агроном дала ответ

Агроном Михайлова: сода от мучнистой росы может повредить растения и почву.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Мучнистая роса — настоящая угроза для садовых растений. Многие дачники спешат применять проверенные народные средства. Одним из таких средств является сода. Агроном Светлана Михайлова предупредила KP.RU, что она может нанести вред растениям.

— С точки зрения химии, сода — это соль. И как любая соль она может уничтожить патогены. Если ей очень щедро посыпать растения — она приведет к обезвоживанию клеток гриба. Но при этом она убьет сами растения и засолит почву. А небольших концентрациях она бесполезна, — объяснила агроном.

По словам Михайловой, сода может быть опасна, так как она нарушает баланс питательных веществ в почве и может ухудшить здоровье растений. Вместо этого она рекомендует использовать специализированные препараты, которые безопасны для растений и эффективно борются с мучнистой росой.

— Важно правильно их подобрать. В первую очередь стоит обращать внимание, для каких культур они предназначены. Например, есть препараты, которые рекомендованы только в теплице, но не в открытом грунте, — подчеркнула специалист.