Стоит ли использовать соду против мучнистой росы: агроном дала ответ

— С точки зрения химии, сода — это соль. И как любая соль она может уничтожить патогены. Если ей очень щедро посыпать растения — она приведет к обезвоживанию клеток гриба. Но при этом она убьет сами растения и засолит почву. А небольших концентрациях она бесполезна, — объяснила агроном.