У работающих жителей Хабаровского края с 1 августа увеличатся пенсии

С 1 августа 2025 года вырастут страховые и накопительные пенсии у 109 тысяч жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области. Региональное отделение Социального фонда России проведёт перерасчёт всем, кто работал в 2024 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В августе пенсии будут проиндексированы в соответствии с планом. Это означает, что пенсионерам не нужно предпринимать никаких действий для получения выплат в новом размере. Средства будут перечислены всем получателям в августе в соответствии с обычным графиком.
Размер выплат возрастёт для всех граждан, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности. Эти пенсии назначаются тем, кто в прошлом году платил страховые взносы.
Также увеличатся пенсии по потере кормильца. Это произойдёт, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, от работодателя поступили средства, которые раньше не учитывались при назначении выплат.
В отличие от индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, он одинаков для всех, августовский перерасчёт страховых пенсий зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет сумма.
Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента, а в 2025 году он равняется 145,69 рубля.
Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа увеличится размер выплат накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования. Перерасчёт будет проведен по итогам инвестирования накоплений прошлого года.
В результате срочная пенсионная выплата увеличится на 11,32%, накопительная пенсия — на 10,97%. Ежемесячно их получают 2 228 человек.
Заказать справку о размере пенсии можно в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Справки/выписки».
Консультацию по услугам Социального фонда можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00), а также в соцсетях: «Вконтакте», «Одноклассники», «Телеграм».