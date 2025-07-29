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Контроль за катерами и гидроциклами ужесточат во Владивостоке после трагедии на воде

В Приморском крае усилят надзор за маломерными судами и водными мотоциклами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Такое поручение дал губернатор региона Олег Кожемяко на совещании с силовыми ведомствами после гибели человека в бухте Рында на острове Русский. По данным властей, купающегося мужчину насмерть сбил водный мотоцикл.

«Резонансный случай показал, что есть угроза жителям», — подчеркнул Кожемяко.

В связи с этим правительство края закупит четыре водных мотоцикла для инспекции по маломерным судам (ГИМС) и обеспечит топливом катера полиции.

Контроль ужесточат на популярных пляжах и в акваториях — в бухтах Рында и Воевода появятся совместные патрули. Нарушителей будут штрафовать, в ряде случаев — изымать суда и отправлять их на штрафстоянки. Размер штрафов может вырасти в десятки раз — вопрос планируют рассмотреть в Законодательном собрании Приморья.

«Нужно жестко контролировать соблюдение скоростного режима всеми маломерными судами», — заявил губернатор.

Под усиленное наблюдение попадут и туристические катера, перевозящие гостей по акваториям Амурского и Уссурийского заливов. По словам главы региона, сотрудники ГИМС будут проверять наличие лицензий, регистрацию судов и соответствие пассажировместимости.

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