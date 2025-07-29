Контроль за катерами и гидроциклами ужесточат во Владивостоке после трагедии на воде

Контроль ужесточат на популярных пляжах и в акваториях — в бухтах Рында и Воевода появятся совместные патрули. Нарушителей будут штрафовать, в ряде случаев — изымать суда и отправлять их на штрафстоянки. Размер штрафов может вырасти в десятки раз — вопрос планируют рассмотреть в Законодательном собрании Приморья.