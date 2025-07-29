Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июля

У Весов есть риск частой смены настроения, важно сохранять внутренний баланс. На работе не следует брать на себя сразу много дел, лучше действовать по плану. В отношениях ждет приятное времяпровождение, если вы возьмете инициативу на себя. Финансы останутся без изменений, если заранее запланировать расходы.