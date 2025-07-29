И.о. ректора ОмГУ попросил у Мишустина средства на ремонт общежитий и корпусов

Особое внимание было уделено двум общежитиям 1976 года постройки, где проживают более 1000 студентов. По словам Кротта, капитальный ремонт там не проводился ни разу за всю историю их эксплуатации. На эти цели требуется порядка 866 миллионов рублей. Кроме того, для дооснащения главного корпуса мебелью и современной техникой необходимы дополнительные 214 миллионов рублей.