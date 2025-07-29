И.о. ректора ОмГУ попросил у Мишустина средства на ремонт общежитий и корпусов

В ходе рабочего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Омск исполняющий обязанности ректора Омского государственного университета имени Достоевского Иван Кротт обратился к главе правительства с просьбой о федеральной поддержке. Сумма запрашиваемой помощи составляет около 1 миллиарда рублей.
Мишустин, который прибыл в Омск 28 июля, посетил новый корпус ОмГУ, открытый в 2024 году. Во время экскурсии по университету Иван Кротт подробно рассказал о текущих потребностях вуза. В настоящее время университет насчитывает 9 учебных корпусов, 2 общежития и спортивно-оздоровительный комплекс. Однако часть объектов требует обновления и модернизации.
Особое внимание было уделено двум общежитиям 1976 года постройки, где проживают более 1000 студентов. По словам Кротта, капитальный ремонт там не проводился ни разу за всю историю их эксплуатации. На эти цели требуется порядка 866 миллионов рублей. Кроме того, для дооснащения главного корпуса мебелью и современной техникой необходимы дополнительные 214 миллионов рублей.
«Есть просьба поддержать наши инициативы по дооснащению главного корпуса мебелью и техникой», — отметил и.о. ректора ОмГУ.
Премьер-министр отреагировал положительно на обращение. «Без сомнения, поддержка, которая на сегодняшний день запрошена, будет оказана. Все необходимые поручения будут даны», — заверил Мишустин.
Вопрос частично решается за счет регионального бюджета и частных инвесторов, однако руководство университета рассчитывает на федеральную помощь для реализации масштабных планов.