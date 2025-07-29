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Подобранный бойцами ВС РФ в ДНР щенок стал для них талисманом

Один из военных планирует забрать щенка домой.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В одном из освобожденных населенных пунктов ДНР российские военные приютили щенка, который со временем стал их талисманом. Об этом рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным «Восток».

По его словам, в освобожденных городах часто остаются домашние животные — собаки, кошки и даже крупный скот. Сначала с военными все время находилась одна собака, позже к ней присоединилась вторая, а затем у пары появился щенок. С тех пор щенок сопровождает военных во всех командировках, переезжая вместе с ними из одного города в другой.

Боец признался, что надеется забрать собаку домой после службы. По его словам, животное стало не только символом удачи, но и своего рода предчувствием опасности: по поведению щенка можно заранее понять, что приближается обстрел.

Ранее российские военнослужащие спасли в Красногоровке в ДНР собаку, которую расстрелял живодер. Волонтеры ищут хозяина для бездомного пса.