Подобранный бойцами ВС РФ в ДНР щенок стал для них талисманом

По его словам, в освобожденных городах часто остаются домашние животные — собаки, кошки и даже крупный скот. Сначала с военными все время находилась одна собака, позже к ней присоединилась вторая, а затем у пары появился щенок. С тех пор щенок сопровождает военных во всех командировках, переезжая вместе с ними из одного города в другой.