Ответ за «Аэрофлот»: хакеры сказали, чем для Украины обернется сбой в РФ

«Восстановление технической части займет примерно 4−5 часов. Если брать часть, связанную с информацией, то время будет зависеть от наличия резервной копии. Если есть, то информацию можно будет восстановить в течение двух дней», — сказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.