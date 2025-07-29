Врач Поляков: вода в «пластике» может вредить щитовидке и половой системе

«То есть, если хранят эту воду возле батареи или в хорошо отапливаемых помещениях, или если эта вода стоит на полках напротив окон на солнечной стороне в магазине, то концентрация фталатов там объективно выше. Это не очень полезная штука. Поэтому лучше выбирать, конечно, всегда стекло», — отметил Поляков.