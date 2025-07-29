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Врач Поляков: вода в «пластике» может вредить щитовидке и половой системе

При нагревании пластик выделяет фталаты.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

От воды в пластиковых бутылках призвал отказаться диетолог Антон Поляков. Он объяснил aif.ru, чем опасна такая тара.

«Пластиковые бутылки — это на 99,9% полиэтил, пластик, который имеет свойство стареть и выделять фталаты. Эти вещества являются эндокринными разрушителями, которые негативно влияют на функцию щитовидной железы, половой системы и так далее», — рассказал он.

Эксперт уточнил, что при нагревании пластика выделение фталатов ускоряется в разы.

«То есть, если хранят эту воду возле батареи или в хорошо отапливаемых помещениях, или если эта вода стоит на полках напротив окон на солнечной стороне в магазине, то концентрация фталатов там объективно выше. Это не очень полезная штука. Поэтому лучше выбирать, конечно, всегда стекло», — отметил Поляков.

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