Врач Поляков: вода в «пластике» может вредить щитовидке и половой системе

От воды в пластиковых бутылках призвал отказаться диетолог Антон Поляков. Он объяснил aif.ru, чем опасна такая тара.
«Пластиковые бутылки — это на 99,9% полиэтил, пластик, который имеет свойство стареть и выделять фталаты. Эти вещества являются эндокринными разрушителями, которые негативно влияют на функцию щитовидной железы, половой системы и так далее», — рассказал он.
Эксперт уточнил, что при нагревании пластика выделение фталатов ускоряется в разы.
«То есть, если хранят эту воду возле батареи или в хорошо отапливаемых помещениях, или если эта вода стоит на полках напротив окон на солнечной стороне в магазине, то концентрация фталатов там объективно выше. Это не очень полезная штука. Поэтому лучше выбирать, конечно, всегда стекло», — отметил Поляков.
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