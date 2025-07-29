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В Красноярске четвертый день нет мобильного интернета

Официального комментария о причине до сих пор не поступило.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

В Красноярском крае уже четвертый день наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету. По данным сервиса Downdetector, за сутки от красноярцев поступило более 3400 жалоб.

В комментариях Telegram-канала губернатора края Михаила Котюкова пользователи требуют объяснений и озвучивания сроков. Пока позиция такова: краевые власти не комментируют сбои в работе мобильного интернета. До федерального управления Роскомнадзора также не удалось дозвониться.

О том, как жители Красноярска живут без мобильного интернета — читайте в нашем специальном материале.