В Красноярске четвертый день нет мобильного интернета

В Красноярском крае уже четвертый день наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету. По данным сервиса Downdetector, за сутки от красноярцев поступило более 3400 жалоб.
В комментариях Telegram-канала губернатора края Михаила Котюкова пользователи требуют объяснений и озвучивания сроков. Пока позиция такова: краевые власти не комментируют сбои в работе мобильного интернета. До федерального управления Роскомнадзора также не удалось дозвониться.
О том, как жители Красноярска живут без мобильного интернета — читайте в нашем специальном материале.