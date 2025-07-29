«Известия»: доходы россиян от депозитов свыше 210 тысяч попадут под налог

По оценке начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберта Короевa, к концу 2025 года ключевая ставка может быть снижена до 16%. Эксперт уточнил, что для получения дохода в размере 210 тысяч рублей потребуется разместить на депозитах сумму не менее 1 миллиона рублей. При этом средства, превышающие указанную сумму, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, а при доходах свыше 5 миллионов рублей — по ставке 15%.