«Известия»: доходы россиян от депозитов свыше 210 тысяч попадут под налог

Россиянам напомнили о сумме доходов от депозитов, с которой необходимо уплатить налог.
Россияне, чей доход от банковских вкладов за 2024 год превысил 210 тысяч рублей, в 2025 году должны будут заплатить налог на эту сумму. Об этом сообщают аналитики.
«Под налог с процентов по вкладам по итогам этого года подпадут доходы от них, превышающие 210 тыс. рублей. Этот показатель изменится только в том случае, если Банк России поднимет ставку выше 21%», — говорится в материале «Известий».
По оценке начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберта Короевa, к концу 2025 года ключевая ставка может быть снижена до 16%. Эксперт уточнил, что для получения дохода в размере 210 тысяч рублей потребуется разместить на депозитах сумму не менее 1 миллиона рублей. При этом средства, превышающие указанную сумму, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, а при доходах свыше 5 миллионов рублей — по ставке 15%.
По мнению Богдана Зварича, управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ, введение такого налога не оказывает существенного влияния на востребованность вкладов, поскольку даже с учетом уплаты налога по ним сохраняется привлекательная доходность. Согласно данным сервиса Финуслуги, в начале текущего года средний максимальный процент по годовым вкладам в крупнейших банках составлял 20,8%. В частности, ВТБ прогнозирует, что за первые шесть месяцев 2025 года россияне получат порядка 4 триллионов рублей процентных доходов по депозитам, что примерно в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.