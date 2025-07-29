Три новые зоны откроют в парке Минного городка во Владивостоке уже в сентябре

Во Владивостоке продолжается реконструкция парка Минного городка. К сентябрю в обновленном общественном пространстве появятся три новые зоны: детские аттракционы, фудкорт и спортивная площадка. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков в ходе рабочей поездки на объект совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
«Работы идут активными темпами. Уже в сентябре мы откроем сразу три большие локации, чтобы показать, в каком направлении развивается парк», — отметил Шестаков. По его словам, завершение основных работ запланировано на 2026 год.
На данный момент в парке ведутся масштабные земляные работы и подготовка к устройству пешеходных дорожек и игровых площадок. Подрядчиком выступает ООО «Конкрит Джангл Строительство», а проект реализуется в рамках концессионного соглашения с ООО «Парк Владивосток».
Реконструкция Минного городка — часть мастер-плана развития Владивостока до 2030 года, поддержанного президентом России Владимиром Путиным.