Три новые зоны откроют в парке Минного городка во Владивостоке уже в сентябре

Во Владивостоке продолжается реконструкция парка Минного городка. К сентябрю в обновленном общественном пространстве появятся три новые зоны: детские аттракционы, фудкорт и спортивная площадка. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков в ходе рабочей поездки на объект совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.