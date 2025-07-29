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Электричество частично отключилось в двух районах Иркутска

Энергетики ведут работы по определению и устранению причины отключения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: IrkutskMedia.ru

Частичное отключение электричества произошло в Куйбышевском и Октябрьском районах Иркутска сегодня, 29 июля, в 09:35. Без света осталась часть домов на улицах: Авиаторов, Аэрофлотская, Дальневосточная, Декабрьских Событий, Депутатская, Загоскина, Ипподромная, Канская, Красноярская, Красноказачья, Красных Мадьяр, Култукская, Лазарева, Лесопильный, Лопатина, Лызина, Мамина-Сибиряка, Молдавская, Можайского, Омулевского, Постышева, Рябиновая, Саянский, Советская, Трилиссера, Угольный, Ширямова, Ядринцева, а также часть домов в СНТ «Имени 4-й Пятилетки», пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», бригадами «Южных электрических сетей» ведутся работы по определению и устранению причины отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 14:00.