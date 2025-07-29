Электричество частично отключилось в двух районах Иркутска

Частичное отключение электричества произошло в Куйбышевском и Октябрьском районах Иркутска сегодня, 29 июля, в 09:35. Без света осталась часть домов на улицах: Авиаторов, Аэрофлотская, Дальневосточная, Декабрьских Событий, Депутатская, Загоскина, Ипподромная, Канская, Красноярская, Красноказачья, Красных Мадьяр, Култукская, Лазарева, Лесопильный, Лопатина, Лызина, Мамина-Сибиряка, Молдавская, Можайского, Омулевского, Постышева, Рябиновая, Саянский, Советская, Трилиссера, Угольный, Ширямова, Ядринцева, а также часть домов в СНТ «Имени 4-й Пятилетки», пишет ИА IrkutskMedia.