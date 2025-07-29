Юрист Гаврилова объяснила, как загорать в парках, чтобы не получить штраф или арест

В летний зной часто хочется отдохнуть на природе или в городском парке. Кто-то предпочитает оставаться в тени деревьев, а кому-то больше по душе принимать солнечные ванны. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и выяснила, как правильно загорать в парке, чтобы не получить штраф или даже арест.
Так как парки являются зоной отдыха, человек может прийти туда, чтобы позагорать, рассказала юрист по общественному праву Валерия Гаврилова.
— На территории любого парка человек имеет право разложить полотенце, снять верхнюю одежду, остаться в купальном костюме и загорать. Например, на территории Парка Горького обустроены специальные зоны с шезлонгами и другие удобства для отдыха в таком стиле. В любом другом парке человек также имеет право разложить на газоне полотенце и загорать, это допустимо, — сообщила юрист.
Однако специалист предупредила, что категорически нельзя загорать топлес и выходить с территории парка в купальном костюме.
— За это предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере одной или половины минимальной оплаты труда либо арест до 15 суток, — заключила Гаврилова.
О соблюдении подходящего внешнего вида предупредил и директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он рассказал, какую ответственность придется нести отдыхающим за отдых без верхней части купальника.