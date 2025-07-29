Юрист Гаврилова объяснила, как загорать в парках, чтобы не получить штраф или арест

В летний зной часто хочется отдохнуть на природе или в городском парке. Кто-то предпочитает оставаться в тени деревьев, а кому-то больше по душе принимать солнечные ванны. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и выяснила, как правильно загорать в парке, чтобы не получить штраф или даже арест.