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По жалобам горожан: во Владивостоке на Московской изменят схему движения

Стоянку на участке ограничат с двух сторон улицы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на улице Московской изменят схему организации движения. Вскоре здесь запретят стоянку автомобилей, чтобы обеспечить безопасный и свободный проезд транспорта. Такое решение было принято на основе обращений горожан и после анализа дорожной обстановки, проведённого специалистами городского управления дорог, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

На участке от пересечения с Океанским проспектом до дома № 1 по улице Московской с обеих сторон дороги установят знаки «Зона с ограничением стоянки» с дополнительными табличками «Эвакуация».

Владельцам автомобилей следует быть внимательнее, следить за изменениями в организации движения и строго придерживаться требований новых знаков.

Напомним, для повышения безопасности рядом со школой № 26 на улице Амурская, 14 во Владивостоке в ближайшее время скорректируют организацию дорожного движения.