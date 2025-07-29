По жалобам горожан: во Владивостоке на Московской изменят схему движения

Во Владивостоке на улице Московской изменят схему организации движения. Вскоре здесь запретят стоянку автомобилей, чтобы обеспечить безопасный и свободный проезд транспорта. Такое решение было принято на основе обращений горожан и после анализа дорожной обстановки, проведённого специалистами городского управления дорог, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
На участке от пересечения с Океанским проспектом до дома № 1 по улице Московской с обеих сторон дороги установят знаки «Зона с ограничением стоянки» с дополнительными табличками «Эвакуация».
Владельцам автомобилей следует быть внимательнее, следить за изменениями в организации движения и строго придерживаться требований новых знаков.
Напомним, для повышения безопасности рядом со школой № 26 на улице Амурская, 14 во Владивостоке в ближайшее время скорректируют организацию дорожного движения.