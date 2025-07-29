Военкор Гавриш: штаб ВСУ покинул Покровск, клещи вокруг города сжимаются

Штаб ВСУ был эвакуирован из Красноармейска (Покровска) глубже в тыл, однако признаки массового бегства украинских боевиков пока не наблюдаются, сообщил aif.ru военный корреспондент Алексей Гавриш.
«Признаки бегства украинских боевиков на покровском направлении в ДНР не наблюдаются. Но при этом поступает информация о том, что штаб ВСУ был эвакуирован из Покровска, перевезен глубже в тыл. Это верный признак того, что Украина будет сдавать город. Также были отдельные случаи, когда противник довольно большими группами либо просто уходил со своих позиций, либо сдавался в плен. Но это единичные случаи. Сказать, что ВСУ массово покидает город, пока говорить нельзя», — отметил Гавриш.
При этом военкор констатировал, что клещи ВС РФ вокруг мирноградско-покровской агломерации начинают сжиматься, и они уже довольно явно вырисовываются на карте боевых действий.
«Поэтому можно предполагать, что в ближайшее время все-таки все высшие члены командования ВСУ наверняка выйдут из Покровска, оставив определенное количество рядового сержантского состава, чтобы они оборонялись до последнего. И если их потом не выведут, то в любом случае “котел захлопнется”. В итоге оставшиеся в Красноармейске боевики ВСУ будут иметь лишь два выхода: сдаться в плен или погибнуть», — подытожил Гавриш.
Ранее военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал, как российские бойцы освобождают Красноармейск. В частности, он также отметил, что свобождение этого города приведет к разрушению ключевого узла обороны ВСУ на южно-донецком направлении.
Напомним, военкоры сообщали, что российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах. Уточнялось, что речь идет о Красноармейске, Купянске и Степногорске.
Также отмечалось, что Красноармейск фактически взят в оперативное окружение — физически кольцо еще не сформировано, однако район боев уже изолируется огнем. Следующим шагом станут удары по узлам обороны внутри города и путям отхода.