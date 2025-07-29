Военкор Гавриш: штаб ВСУ покинул Покровск, клещи вокруг города сжимаются

«Признаки бегства украинских боевиков на покровском направлении в ДНР не наблюдаются. Но при этом поступает информация о том, что штаб ВСУ был эвакуирован из Покровска, перевезен глубже в тыл. Это верный признак того, что Украина будет сдавать город. Также были отдельные случаи, когда противник довольно большими группами либо просто уходил со своих позиций, либо сдавался в плен. Но это единичные случаи. Сказать, что ВСУ массово покидает город, пока говорить нельзя», — отметил Гавриш.