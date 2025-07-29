Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО

«В топ-3 субъекта РФ с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей, 4 705 рублей соответственно», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также сообщается, что цену в пять тысяч рублей не превысили: Тульская, Рязанская и Белгородская области. В Свердловской области и Пермском крае цена не намного выше — 5 165 рублей и 5 272 рубля соответственно.