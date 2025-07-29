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Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО с января по июнь 2025 года. Такими стали Калининградская, Тамбовская и Брянская области. Это следует из данных маркетплейса «Финуслуги».

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Самая низкая стоимость полиса ОСАГО в Калининградской области, сообщили «Финуслуги».

Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО с января по июнь 2025 года. Такими стали Калининградская, Тамбовская и Брянская области. Это следует из данных маркетплейса «Финуслуги».

«В топ-3 субъекта РФ с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей, 4 705 рублей соответственно», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также сообщается, что цену в пять тысяч рублей не превысили: Тульская, Рязанская и Белгородская области. В Свердловской области и Пермском крае цена не намного выше — 5 165 рублей и 5 272 рубля соответственно.

Названа и самая высокая стоимость полиса, а именно в Новосибирске — 7 757 рублей. Дальше идут Челябинская область (7 370 рублей), Алтайский край (7 254 рубля) и Иркутская область (7 247 рублей). В среднем по России цена полиса ОСАГО составила 6 077 рублей.