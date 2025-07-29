Посольство: «Гимн» про «черепа русских» не имеет отношения к Афганистану

В посольстве Афганистана в России опровергли информацию о том, что песня, которую депутат Госдумы Алексей Чепа назвал гимном «Талибана», является официальным гимном страны.
РБК сообщили в дипмиссии, что современные власти Афганистана не утверждали никакого гимна, назвав спорную песню «скабрезной песенкой».
— Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны, — цитирует заявление дипмиссии РБК.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что необходимо уделить особое внимание гимну, утвержденному талибами в Афганистане, в котором есть строки о «могиле для русских» и о «груде черепов».
Талибы снова пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года после того, как США и прочие западные страны вывели свой военный контингент из страны. Лидеры движения снова установили в государстве жестокие законы и порядки, подавляющее большинство из них было направлено на ограничение прав женщин.