Посольство: «Гимн» про «черепа русских» не имеет отношения к Афганистану

Талибы снова пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года после того, как США и прочие западные страны вывели свой военный контингент из страны. Лидеры движения снова установили в государстве жестокие законы и порядки, подавляющее большинство из них было направлено на ограничение прав женщин.