В Омске разработают импортозамещающий комбайн для сибирских селекционеров

Как отметил директор АНЦ, стандартный комбайн убирает большие площади, а селекционный — большое количество небольших полей с разными сортами. «Там может быть всего несколько килограмм зерна, и каждое зернышко должно до единого выйти из комбайна и быть упаковано. А если хоть одно зернышко попадет в партию другого сорта, то это сразу скажется на результатах», — подчеркнул Чекусов.