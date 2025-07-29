В Омске разработают импортозамещающий комбайн для сибирских селекционеров

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Селекционный комбайн для зоны рискованного земледелия Урала, Сибири и Северного Казахстана разработают в Омском экспериментальном заводе (филиал Омского аграрного научного центра, АНЦ). Как сообщил ТАСС директор Омского АНЦ Максим Чекусов, опытный образец машины, которая будет в несколько раз дешевле импортных аналогов, планируется представить к концу лета 2026 года.
«Эта машина будет с характеристиками именно для нашего региона — Сибири, Урала и Северного Казахстана. Работы уже ведутся, планируем в 2026 году представить опытный образец, чтобы он уже в уборке участвовал», — сказал Чекусов.
Помимо приспособленности к зоне рискованного земледелия омский комбайн будет раза в два дешевле импортных аналогов. «Это будут надежные машины с доступным техобслуживанием. У импортных комбайнов сейчас большие проблемы с сервисом и наличием запчастей», — пояснил он.
Как отметил директор АНЦ, стандартный комбайн убирает большие площади, а селекционный — большое количество небольших полей с разными сортами. «Там может быть всего несколько килограмм зерна, и каждое зернышко должно до единого выйти из комбайна и быть упаковано. А если хоть одно зернышко попадет в партию другого сорта, то это сразу скажется на результатах», — подчеркнул Чекусов.
Директор завода Кирилл Янковский отметил ТАСС, что предприятие планирует внедрять электронные системы управления на производимой технике. «Сегодня в сельском хозяйстве сложно с кадрами, поэтому нужно заменять эту потребность с применением электроники», — рассказал директор завода. Он добавил, что комбайн планируется сертифицировать, чтобы реализовывать не только на территории РФ, но и за рубежом.
Омский аграрный научный центр был образован в результате объединения трех научно-исследовательских учреждений региона: СибНИИСХоза, Всероссийского НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных (ВНИИБТЖ) и Сибирского научно-исследовательского института птицеводства (СибНИИП). Он получил грант Минобрнауки РФ на оснащение современным оборудованием своего селекционно-семеноводческого центра для усиления работы по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур.