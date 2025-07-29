Проезд по улице Ленинградской в Хабаровске будет затруднён несколько дней

Администрация Хабаровска продолжает дорожно-ремонтную кампанию по ямочному ремонту городских улиц. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 29 июля техника зашла на одну из самых оживлённых автомагистралей в центре столицы региона — улицу Ленинградскую.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в первую очередь рабочие будут латать участок между улицами Ленина и Ким Ю Чена. В связи с проведением ямочного ремонта движение по Ленинградской будет затруднено — в мэрии просят отнестись к этому с пониманием и рекомендуют водителям по возможности скорректировать свои маршруты.
Отметим, что накануне власти муниципалитета отчитались о завершении ямочного ремонта на улице Ленина, который продолжался на протяжении практически двух месяцев. В настоящее время там осталось лишь нанести новую дорожную разметку. В администрации пообещали, что благодаря использованию новых технологий, а именно специальной георешётки, асфальтовое покрытие дороги прослужит дольше обычного.
Напомним, что в Хабаровске продолжается реконструкция дорожных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Речь идёт о проспекте 60-летия Октября и транспортной развязке «Ленинградская-Восточное шоссе». Также, по поручению губернатора Дмитрия Демешина, идёт ремонт улицы Краснодарской.