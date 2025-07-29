Проезд по улице Ленинградской в Хабаровске будет затруднён несколько дней

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в первую очередь рабочие будут латать участок между улицами Ленина и Ким Ю Чена. В связи с проведением ямочного ремонта движение по Ленинградской будет затруднено — в мэрии просят отнестись к этому с пониманием и рекомендуют водителям по возможности скорректировать свои маршруты.