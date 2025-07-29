Клименко назвал способы для подготовки к отключению мобильного интернета

«Сейчас пытаются придумать единую систему оповещения, как это есть, к примеру, у МЧС, чтобы жителям приходили СМС-оповещения в случае атаки дронов. Также надо посмотреть, как проходит интернет, так как часто в домах он раздается, вроде, по проводам, но наверху стоит мобильная вышка и дозвонка с соседней вышки идет по мобильной связи. Тем компаниям и предприятиям, у которых есть мобильное подключение к интернету, надо переходить и посмотреть, сколько стоит подключение оффлайн, чтобы это было по проводам и переходить на Wi-Fi», — сказал собеседник издания.