Клименко назвал способы для подготовки к отключению мобильного интернета

Мобильный интернет могут отключить в любом регионе России, поэтому нужно быть к этому готовым. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Ранее сообщалось, что уже третий день в Красноярске не работает мобильный интернет у всех операторов. Массовые сбои также происходят в Бурятии, Челябинской, Свердловской и Курганской областях.
«Сейчас пытаются придумать единую систему оповещения, как это есть, к примеру, у МЧС, чтобы жителям приходили СМС-оповещения в случае атаки дронов. Также надо посмотреть, как проходит интернет, так как часто в домах он раздается, вроде, по проводам, но наверху стоит мобильная вышка и дозвонка с соседней вышки идет по мобильной связи. Тем компаниям и предприятиям, у которых есть мобильное подключение к интернету, надо переходить и посмотреть, сколько стоит подключение оффлайн, чтобы это было по проводам и переходить на Wi-Fi», — сказал собеседник издания.
Клименко в разговоре с aif.ru назвал причины отключения мобильного интернета в регионах РФ. Также он сообщал, что мобильный интернет могут отключить в любом регионе России, поэтому нужно быть к этому готовым.
До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что в ближайшие полтора года в России будет создана спутниковая группировка, обеспечивающая непрерывный доступ к интернету даже в электричках и поездах, следующих на дальние расстояния.