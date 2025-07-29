Смерти нет: реаниматолог стал священником после откровений умирающих людей

Реаниматологом 61-летний Сергей Сеньчуков работает большую часть своей жизни, а священником — стал после смерти жены. В беседе с aif.ru врач рассказал, как профессия помогла ему углубиться в религию и почему одна из его пациенток очнулась после смерти.
Работа на грани жизни и смерти.
Сеньчуков рассказал, что всегда чувствовал себя верующим человеком, но серьезно углубился в религию уже после смерти жены. В 2008 году он стал дьяконом, а в 2014 — священников.
«Реаниматолог я гораздо дольше, чем священник. Но то, что я углубился в веру, связано с моей первоначальной профессией», — сказал он.
Врач отметил, что его работа постоянно заставляет задумываться о том, что происходит после смерти.
«Я человек верующий давно, но моя профессия дает возможность именно размышлять, а не просто верить, что Бог есть. Начинаешь думать, как все устроено, почему мы умираем, почему со смертью можно и нужно бороться», — добавил он.
Сейчас для пациентов он Сергей Валентинович Сеньчуков, а для православных верующих — отец Феодорит.
Умирающий пациент боролся с нечистью.
Сеньчуков хоть и разделяет две свои профессии, иногда они пересекаются. Врач в беседе с aif.ru рассказал о случае, который произошел во время его работы на реанимобиле.
«Везем тяжелого больного из психиатрической больницы. Больной очень тяжелый — реанимационный. И вдруг у него открываются глаза, он привстает и начинает от кого-то отмахиваться. У него безумные совершенно глаза. И потом он начинает умирать с этим же ужасом в глазах. Пытались реанимировать, но он умер. Фельдшер, парень совершенно неверующий, говорит: “Не знаю, есть Бог или нет, но то, что бесы есть — я понял точно”», — рассказал Сенчуков.
Он добавил, что, вероятно, это могла быть предсмертная галлюцинация.
Очнулась после смерти попрощаться с мужем.
Еще одна история произошла в отделении, где работал Сеньчуков. Молодая женщина умирала от разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Никакие попытки ее реанимировать не помогали.
«Остановили реанимацию, но от аппарата еще не отключили. Я вышел к мужу, сказал, что супруга скончалась. Он спросил: “Можно я в последний раз с ней побуду?”. Жалко человека, пустили. К тому времени уже минут 10 прошло, как мы закончили реанимацию. Он заходит в палату, садится рядом с ней. И тут мы видим на мониторе сердечные импульсы, мы бросаемся ее реанимировать, но они снова начали угасать и она умерла», — рассказал врач.
По его словам, произошедшее можно трактовать по-разному. Сеньчуков напомнил, что сердце сохраняет определенную активность даже после остановки, однако нельзя исключать, что Господь Бог просто дал супругам возможность попрощаться.
Свет в конце тоннеля.
Не все истории, по словам Сеньчукова, заканчиваются трагично. Некоторые люди, благодаря помощи врачей, возвращаются к жизни даже после клинической смерти.
По словам врача, все они рассказывают примерно одно и то же — видели свет в конце тоннеля.
«Обычно после выхода из состояния клинической смерти люди ничего не рассказывают, но если чем-то делятся, то говорят классические вещи, что видели свет в конце тоннеля», — сказал Сеньчуков.
Реаниматолог отметил, что за время работы не встречал случаев, когда вернувшиеся к жизни люди рассказывали, что видели необычных существ или умерших родственников.
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