Смерти нет: реаниматолог стал священником после откровений умирающих людей

«Остановили реанимацию, но от аппарата еще не отключили. Я вышел к мужу, сказал, что супруга скончалась. Он спросил: “Можно я в последний раз с ней побуду?”. Жалко человека, пустили. К тому времени уже минут 10 прошло, как мы закончили реанимацию. Он заходит в палату, садится рядом с ней. И тут мы видим на мониторе сердечные импульсы, мы бросаемся ее реанимировать, но они снова начали угасать и она умерла», — рассказал врач.