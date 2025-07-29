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С начала года в Красноярском крае 221 человек заболел аскаридозом

В Красноярском крае дети болеют аскаридозом чаще, чем взрослые.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

За шесть месяцев 2025 года аскаридоз выявили у 221 жителя Красноярского края, 120 из них — дети. Специалисты регионального Роспотребнадзора уточнили, что показатель заболеваемости находится ниже среднемноголетних значений.

Болели аскаридозом чаще жители Назарова, а также Пировского, Бирилюсского, Ужурского, Назаровского и Козульского районов.

Аскаридоз — одно из самых распространенных заболеваний, которое вызывают паразитические круглые черви. Заражение происходит при попадании яиц в организм человека с грязными руками, плохо вымытыми овощами и фруктами.

Паразиты обитают в тонком кишечнике и выделяют токсины, вызывая аллергии, боли в животе, нарушения пищеварения.