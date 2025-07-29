С начала года в Красноярском крае 221 человек заболел аскаридозом

За шесть месяцев 2025 года аскаридоз выявили у 221 жителя Красноярского края, 120 из них — дети. Специалисты регионального Роспотребнадзора уточнили, что показатель заболеваемости находится ниже среднемноголетних значений.
Болели аскаридозом чаще жители Назарова, а также Пировского, Бирилюсского, Ужурского, Назаровского и Козульского районов.
Аскаридоз — одно из самых распространенных заболеваний, которое вызывают паразитические круглые черви. Заражение происходит при попадании яиц в организм человека с грязными руками, плохо вымытыми овощами и фруктами.
Паразиты обитают в тонком кишечнике и выделяют токсины, вызывая аллергии, боли в животе, нарушения пищеварения.