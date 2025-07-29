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Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в Братске

Прокурор внес руководителю организации представление.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура города Братска завершила проверку исполнения трудового законодательства в одной из организаций города. В результате проверки было установлено, что перед семью сотрудниками компании, которая занимается производством продовольственной продукции, образовалась задолженность по заработной плате за 1,5 месяца на общую сумму свыше 750 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказывает прокуратура Иркутской области.

— На этом основании прокурор города внес руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо, — рассказывают в ведомстве.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками была погашена в полном объеме.