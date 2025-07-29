Дандыкин назвал уникальным присвоение звания капитана II ранга Путиным

Присвоение верховным главнокомандующим Владимиром Путиным звания капитана второго ранга командиру фрегата «Адмирал Григорович» является уникальным случаем, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Давно не было такого, чтобы по инициативе верховного главнокомандующего командиру фрегата, капитану третьего ранга, присвоили звание капитана второго ранга. Это уникальный случай», — отметил Дандыкин.
Владимир Путин 27 июля повысил в ранге командира фрегата «Адмирал Григорович», присвоив ему звание капитана 2-го ранга.
«Я смотрю, вы капитан третьего ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан второго ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», — сказал глава государства.
Согласно приказу Минобороны РФ от 17 декабря 2012 года № 3733, звание капитана второго ранга и другие воинские звания военнослужащим присваивают заместители министра обороны РФ, главнокомандующие видами Вооруженных Сил РФ, командующие войсками военных округов (флотами). Президент указом присваивает воинские звания высших офицеров.