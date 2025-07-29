Кнутов: «Искандер» может уничтожить последний вертолет ВСУ «Черный ястреб»

При обнаружении места базирования оставшегося у ВСУ вертолета «Черный ястреб» его могут ликвидировать ударом «Искандера» в считанные минуты, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Могут уничтожить высокоточным оружием, ракетами “Искандер” или “Кинжал”. С точки зрения перехвата, “Искандер” ни одна из систем противовоздушной обороны НАТО перехватить не может», — отметил он.
Кнутов подчеркнул, что «Искандер-М» имеет большую дальность, увеличенную скорость и повышенную точность.
«Подобного рода оружие позволяет нам достаточно быстро уничтожить такие диверсионные транспортные средства, как Black Hawk. При обнаружении мест базирования подобного рода вертолетов мы в считанные минуты можем нанести удар по такой точке», добавил он.
Ранее Кнутов сообщил, что ликвидированный российскими военными вертолет ВСУ «Черный ястреб» могли использовать при подготовке диверсий в Крыму.