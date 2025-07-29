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Bild: в ФРГ предложили украинцам выбирать между работой и мобилизацией

Украинцы призывного возраста не имеет права на социальную помощь.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Внешнеполитический эксперт немецкого Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что ФРГ следует прекратить выплаты пособий гражданам Украины призывного возраста.

Он напомнил, что данное пособие называется «бюргергельд».

По словам Майера, украинцы должны выбрать между работой в ФРГ и вступлением в Вооружённые силы Украины. Он подчеркнул, что украинские мужчины призывного возраста не имеет права на социальную помощь о немецкой стороны.

«Необходимо, наконец, отменить “бюргергельд” для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 150 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — сказал Майер в интервью немецкому изданию Bild.

Ранее сообщалось, что МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки.