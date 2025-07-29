Внешнеполитический эксперт немецкого Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что ФРГ следует прекратить выплаты пособий гражданам Украины призывного возраста.
Он напомнил, что данное пособие называется «бюргергельд».
По словам Майера, украинцы должны выбрать между работой в ФРГ и вступлением в Вооружённые силы Украины. Он подчеркнул, что украинские мужчины призывного возраста не имеет права на социальную помощь о немецкой стороны.
«Необходимо, наконец, отменить “бюргергельд” для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 150 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — сказал Майер в интервью немецкому изданию Bild.
Ранее сообщалось, что МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки.