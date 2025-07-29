Bild: в ФРГ предложили украинцам выбирать между работой и мобилизацией

«Необходимо, наконец, отменить “бюргергельд” для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 150 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — сказал Майер в интервью немецкому изданию Bild.