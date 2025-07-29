Россиянка оказалась в тайской тюрьме у границы с Камбоджей

В то время как российские туристы продолжают отдыхать в Таиланде, 28-летняя петербурженка Наталья К. уже год находится в тюрьме провинции Чантхабури, недалеко от зоны военного конфликта между Таиландом и Камбоджей.
Приехав на отдых, Наталья осталась в стране, занялась онлайн-торговлей и стала фигуранткой дела о криптовалютных махинациях. По версии следствия, на ее счет поступили краденые средства, хотя девушка утверждает, что ее кошельком воспользовались без ее ведома.
Дело получило резонанс из-за того, что потерпевший — гражданин Таиланда. Сейчас Наталья содержится в тюрьме, расположенной в опасной близости от линии фронта, а единственная связь с внешним миром — передачи от ее парня Артема, передает RuNews24.
Ранее стало известно, что в Турции после девяти месяцев заключения освобождена 19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, осужденная за то, что оставила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи.
14 октября прошлого года появились сообщения, что российская туристка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями в турецком аэропорту и оставила там ребенка, ее задержали, возбудили уголовное дело. Тогда в Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что здоровью малыша ничего не угрожает и он вместе с матерью находится в больнице.