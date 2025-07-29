Россиянка оказалась в тайской тюрьме у границы с Камбоджей

14 октября прошлого года появились сообщения, что российская туристка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями в турецком аэропорту и оставила там ребенка, ее задержали, возбудили уголовное дело. Тогда в Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что здоровью малыша ничего не угрожает и он вместе с матерью находится в больнице.