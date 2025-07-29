Россияне смогут отказаться от спам-рассылок с 1 августа

Ранее в России уже были приняты меры по защите граждан от цифрового мошенничества: с начала 2024 года действует запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку СМС с кодами от «Госуслуг». В 2024 году также был одобрен закон, ограничивающий несанкционированное списание средств при оплате онлайн-подписок. С сентября 2025 года россияне смогут блокировать нежелательные рекламные звонки и СМС через операторов связи.