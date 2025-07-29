Роскомнадзор ответил на слухи о блокировке WhatsApp* и VPN: что ждёт пользователей

Роскомнадзор обратился к гражданам с призывом доверять только официальной информации на фоне распространяющихся слухов о возможной блокировке WhatsApp* и VPN-сервисов. В ведомстве подчеркнули, что все решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются в строгом соответствии с законодательством и оперативно публикуются через официальные каналы связи.
Как сообщили в Роскомнадзоре, любая информация о блокировках становится доступной общественности сразу после принятия соответствующих решений. Ведомство напомнило, что для получения достоверных данных следует обращаться исключительно к официальным источникам.
В заявлении подчёркивается, что Роскомнадзор соблюдает установленный порядок при введении любых ограничений. Официальные уведомления о подобных мерах всегда публикуются своевременно.
«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — заключили в ведомстве.
Прежде депутат Госдумы Антон Горелкин предупреждал, что WhatsApp* может покинуть российский рынок уже в ближайшее время. Поэтому гражданам РФ стоит готовиться к подобному сценарию. По его словам, с очень большой долей вероятности мессенджер попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.
Однако глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил о преждевременности обсуждения относительно даты блокировки WhatsApp*. Политик подчеркивал, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства. Он назвал вбросом сообщения о якобы блокировке мессенджера с 1 августа.
Тем временем Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий наказание за поиск и распространение экстремистских материалов, а также за рекламу VPN-сервисов. Отмечается, что россиян не будут штрафовать за вход в иностранные соцсети, которые запрещены на территории РФ.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.