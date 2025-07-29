Роскомнадзор ответил на слухи о блокировке WhatsApp* и VPN: что ждёт пользователей

Роскомнадзор обратился к гражданам с призывом доверять только официальной информации на фоне распространяющихся слухов о возможной блокировке WhatsApp* и VPN-сервисов. В ведомстве подчеркнули, что все решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются в строгом соответствии с законодательством и оперативно публикуются через официальные каналы связи.