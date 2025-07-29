Михаил Котюков дал старт работе форума ТИМ «Юниор» в Красноярском крае

Торжественное открытие первого заезда «Время первых» прошло на базе лагеря «Восток». В смене принимают участие 378 школьников из разных муниципалитетов края. Всего этим летом в рамках форума запланировано четыре смены.
Губернатор края Михаил Котюков поприветствовал участников форума и отметил значимость их роли в формировании единства и будущего страны: «Дорогие ребята, сегодня вы здесь, чтобы открыть новую страницу истории ТИМ “Юниор”. Поверьте — это большая ответственность, за вами будут идти сверстники, будут спрашивать, что нового вы узнали, чему научились и чему можете их теперь научить. Вы найдете здесь единомышленников, рядом с которыми, я уверен, будете идти много лет, потому что вас объединяют общие идеи. В Год защитника Отечества на ТИМ “Юниор” особо звучит тема патриотизма. Вы хорошо знаете историю и понимаете, что нашу страну победить невозможно, но важно, чтобы она не была раздроблена изнутри. Поэтому наша общая задача — обеспечивать единство нашей многонациональной России. Ваше поколение понимает ценность этого. Количество ребят, которые вступают в “Движение первых”, растет, и все вы готовы брать на себя ответственность за будущее своей страны. А мы готовы поддерживать ваши любые созидательные инициативы, будем вместе воплощать их в жизнь!».
На встрече с молодежью Михаил Котюков ответил на вопросы о развитии региона, перспективах для молодых специалистов и проектах к 400-летию Красноярска. Особое внимание уделили теме востребованных профессий будущего — губернатор уверен, что компетентные специалисты всегда будут нужны вне зависимости от тенденций.
В беседе с лидерами «Движения первых» глава региона также выразил надежду, что все, кто сегодня приехал на смену ТИМ «Юниор», будут связывать свое будущее именно с Красноярским краем.
Один из тех, кто планирует жить и работать в родном регионе, — ученик Ужурской средней школы № 2 Савелий Комаров. В новом учебном году он пойдет в 11-й класс, затем планирует получить специальность пилота воздушных судов. Савелий — победитель и призер регионального слета военно-патриотических клубов и участник движения «Волонтеры Победы».
Савелий Комаров, заместитель председателя местного отделения «Движение первых» в Ужурском районе: «На ТИМ “Юниор” я приехал, чтобы усовершенствовать свои лидерские качества, мне нравится вести за собой людей. В Ужурском районе отделение “Движение первых” проводит множество интересных мероприятий, в том числе ведем большую волонтерскую работу. Здесь, на ТИМ “Юниор”, я планирую познакомиться с инициативами ребят из других территорий и озвучить свои идеи. План у нас очень большой, предстоит большая и продуктивная неделя».
В программе форума — мастер-классы, лекции, творческие и патриотические мероприятия, телемост с молодежным парламентом ЛНР, концерт в честь 80-летия Победы, интеллектуальные игры и другие форматы. Темой всех смен этого года стало гражданское воспитание и патриотизм.
Добавим, до конца лета форум соберет около 1,5 тысячи участников, сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.
С 2013 года ТИМ «Юниор» стал одним из главных молодежных проектов края — в нем приняли участие более 18 тысяч юных жителей региона.