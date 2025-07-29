Михаил Котюков дал старт работе форума ТИМ «Юниор» в Красноярском крае

Губернатор края Михаил Котюков поприветствовал участников форума и отметил значимость их роли в формировании единства и будущего страны: «Дорогие ребята, сегодня вы здесь, чтобы открыть новую страницу истории ТИМ “Юниор”. Поверьте — это большая ответственность, за вами будут идти сверстники, будут спрашивать, что нового вы узнали, чему научились и чему можете их теперь научить. Вы найдете здесь единомышленников, рядом с которыми, я уверен, будете идти много лет, потому что вас объединяют общие идеи. В Год защитника Отечества на ТИМ “Юниор” особо звучит тема патриотизма. Вы хорошо знаете историю и понимаете, что нашу страну победить невозможно, но важно, чтобы она не была раздроблена изнутри. Поэтому наша общая задача — обеспечивать единство нашей многонациональной России. Ваше поколение понимает ценность этого. Количество ребят, которые вступают в “Движение первых”, растет, и все вы готовы брать на себя ответственность за будущее своей страны. А мы готовы поддерживать ваши любые созидательные инициативы, будем вместе воплощать их в жизнь!».