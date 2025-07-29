Врач Новоселов сказал, как на раннем этапе выявить риск развития деменции

Риск развития лобно-височной деменции, как у голливудского актера Брюса Уиллиса, можно определить по генетическому анализу, но и он не является 100% гарантией. Об этом aif.ru заявил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Можно сказать только по генетическому анализу. И то бывали случаи, когда есть все признаки, были родственники, родители с синдромом деменции, и генетически подтвердилось, что возможна деменция, но деменции не было у человека. Поэтому именно в силу сложности мозга, сложности его настроек, сложно сказать (будет ли деменция у человека — ред.)», — сказал Новоселов.
Также врач отмечал, что первым признаком развития деменции является нарушение памяти.
«Это отличительная характеристика, что люди начинают забывать сначала простые вещи, потом более сложные. Самое главное, что человеку в связи с нарушением нужна постоянная помощь», — добавил невролог.
Ранее Новоселов заявил, что Брюс Уиллис из-за деменции может разучиться жевать и глотать.