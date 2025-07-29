Врач Новоселов сказал, как на раннем этапе выявить риск развития деменции

«Можно сказать только по генетическому анализу. И то бывали случаи, когда есть все признаки, были родственники, родители с синдромом деменции, и генетически подтвердилось, что возможна деменция, но деменции не было у человека. Поэтому именно в силу сложности мозга, сложности его настроек, сложно сказать (будет ли деменция у человека — ред.)», — сказал Новоселов.