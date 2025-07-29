Врач раскрыл «золотую» формулу подсчета пульса для безопасных тренировок

По словам медика, необходимо от 220 отнять свой возраст, чтобы получить максимальный показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС). Затем нужно посчитать пульс в состоянии покоя в течение одной минуты. Из максимального пульса вычитается пульс в покое, полученная цифра делится на 2. Затем результат прибавляется к пульсу в покое. Полученный показатель и будет тем уровнем пульса, который не следует превышать во время тренировок.