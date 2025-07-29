Врач раскрыл «золотую» формулу подсчета пульса для безопасных тренировок

В последние годы многие стремятся проверить свои силы и выносливость, участвуя в беговых или велосипедных заездах. Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, врач-кардиолог Константин Иванов назвал KP.RU «золотую» формулу безопасных тренировок.
— Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями участие в марафонах может стать фатальной ошибкой. Есть формула подсчета безопасного уровня пульса при физнагрузках, — пояснил доктор.
По словам медика, необходимо от 220 отнять свой возраст, чтобы получить максимальный показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС). Затем нужно посчитать пульс в состоянии покоя в течение одной минуты. Из максимального пульса вычитается пульс в покое, полученная цифра делится на 2. Затем результат прибавляется к пульсу в покое. Полученный показатель и будет тем уровнем пульса, который не следует превышать во время тренировок.
— Сейчас много «умных» часов, фитнес-трекеров. В них можно выставить свой порог по уровню пульса, и они будут посылать сигнал, если вы вдруг превысили предел, — добавил врач.