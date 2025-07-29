Спрос на услуги флористов в Красноярском крае увеличился почти в четыре раза

По данным аналитиков Авито Работы и Авито Услуг, во втором квартале 2025 года интерес к услугам флористов и цветочных декораторов в Красноярском крае возрос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ рынка труда и услуг показывает устойчивый рост как зарплатных предложений, так и активности соискателей.
Согласно информации от Авито Услуг, наибольшим спросом в регионе пользуются услуги цветочных декораторов — количество запросов на их работу увеличилось на 87%. Эти специалисты занимаются созданием цветочных композиций, оформлением мероприятий и интерьеров, а также подбором растений. В Красноярском крае стоимость их услуг начинается от 5 000 рублей.
В краевом центре Красноярска динамика спроса на декораторов цветов еще более заметна: количество запросов возросло на 91%, а стоимость услуг осталась на уровне 5 000 рублей.
Услуги флористов, создающих букеты и композиции из живых, сухих или искусственных цветов, также продемонстрировали значительный рост популярности. Интерес к их работе увеличился почти в четыре раза, при этом специалисты стали в три раза активнее предлагать свои услуги. Средняя стоимость флористических услуг в регионе составляет от 5 000 рублей.
В Красноярске интерес к флористическим услугам также вырос почти в четыре раза, а предложение стало расширяться еще быстрее: специалисты стали предлагать свои услуги в три с половиной раза чаще. Средняя стоимость работы флористов в краевом центре составляет от 5 000 рублей.
По данным аналитиков, во II квартале 2025 года средняя предлагаемая зарплата для начинающих флористов с опытом работы 1−3 года возросла на 13% и составила 53 742 рубля в месяц. Этот рост связан не только с сезонным спросом, но и с повышением требований к профессионализму специалистов. Работодатели ищут мастеров, способных сочетать креативность с точностью исполнения и разбираться в актуальных трендах флористики.
Важно отметить, что флористы часто работают по гибкому графику, включая ночные смены и повышенные нагрузки в предпраздничные периоды. Указанные зарплатные предложения учитывают различные формы занятости — как полную, так и частичную.
На фоне общероссийской тенденции роста зарплат, наибольшее увеличение предлагаемых окладов зафиксировано в республике Башкортостан (+29%), где средняя зарплата составила 50 363 рубля в месяц. В тройке лидеров также Татарстан (+25%) и Кемеровская область (+14%). В этих регионах средняя зарплата флористов составляет 56 161 рубль и 44 775 рублей соответственно.
В топ-5 регионов с наибольшим ростом зарплат вошли Санкт-Петербург и Москва, где средние оклады флористов увеличились на 7% и 5% соответственно. В Санкт-Петербурге средняя зарплата флориста достигла 62 454 рубля в месяц, а в Москве — 78 685 рублей.