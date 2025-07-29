Спрос на услуги флористов в Красноярском крае увеличился почти в четыре раза

По данным аналитиков, во II квартале 2025 года средняя предлагаемая зарплата для начинающих флористов с опытом работы 1−3 года возросла на 13% и составила 53 742 рубля в месяц. Этот рост связан не только с сезонным спросом, но и с повышением требований к профессионализму специалистов. Работодатели ищут мастеров, способных сочетать креативность с точностью исполнения и разбираться в актуальных трендах флористики.